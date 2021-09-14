Биолог заявил о начале четвертой волны коронавируса в России
Четвертая волна коронавируса началась в России. Об этом заявил кандидат биологических наук, аналитик Алексей Куприянов в беседе с порталом «Доктор Питер».
«Пока что сейчас все показатели, которые позволяют отслеживать оперативную ситуацию (количество тестов, новых случаев, госпитализаций и смертей в день) показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа-сентября. Две недели назад мы были на самом "дне", прошлая неделя уже показывала рост и тенденция продолжается», — подчеркнул биолог.
Куприянов отметил, что рост заболеваемости пока идет маленькими шагами, однако экспоненциальный рост выглядит именно так. При этом скорость, с которой шаги растут, постепенно увеличивается.
По словам ученого, ситуация с COVID-19 в стране будет развиваться хуже, чем весной. Кроме того, сейчас среднее семидневное количество выявляемых случаев коронавируса по меньшей мере в полтора раза выше показателей весны.
Куприянов добавил, что масштабы вспышки COVID-19 спрогнозировать сложно.
«Мы не можем назвать ни дату, когда прекратится рост, ни потолок, которого он достигнет. В любом случае нас, скорее всего, ждет еще несколько недель подъема», — пояснил биолог.
Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новая осенняя волна COVID-19 не будет отличаться от летней, пишет «Свободная пресса». Однако на коронавирусную инфекцию могут наложиться сезонные, также может вырасти заболеваемость среди детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Несколько районов Екатеринбурга остались без электричества
- Биолог заявил о начале четвертой волны коронавируса в России
- Выписки из ЗАГСов стали доступны на «Госуслугах»
- Россиянам рассказали, как подготовить жилье к отоплению
- Перечислены наиболее частые последствия перенесенного COVID-19 у россиян
- Apple осенью проведет дополнительную презентацию
- Метеоролог рассказал, когда в Центральную Россию придет бабье лето
- Би-2 перепели Земфиру
- СМИ: В России втрое увеличат налог на добычу для металлургов
- Цена нефти Brent превысила $74 за баррель впервые с августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru