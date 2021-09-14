Биолог заявил о начале четвертой волны коронавируса в России

Четвертая волна коронавируса началась в России. Об этом заявил кандидат биологических наук, аналитик Алексей Куприянов в беседе с порталом «Доктор Питер».

«Пока что сейчас все показатели, которые позволяют отслеживать оперативную ситуацию (количество тестов, новых случаев, госпитализаций и смертей в день) показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа-сентября. Две недели назад мы были на самом "дне", прошлая неделя уже показывала рост и тенденция продолжается», — подчеркнул биолог.

Куприянов отметил, что рост заболеваемости пока идет маленькими шагами, однако экспоненциальный рост выглядит именно так. При этом скорость, с которой шаги растут, постепенно увеличивается.

По словам ученого, ситуация с COVID-19 в стране будет развиваться хуже, чем весной. Кроме того, сейчас среднее семидневное количество выявляемых случаев коронавируса по меньшей мере в полтора раза выше показателей весны.

Куприянов добавил, что масштабы вспышки COVID-19 спрогнозировать сложно.

«Мы не можем назвать ни дату, когда прекратится рост, ни потолок, которого он достигнет. В любом случае нас, скорее всего, ждет еще несколько недель подъема», — пояснил биолог.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что новая осенняя волна COVID-19 не будет отличаться от летней, пишет «Свободная пресса». Однако на коронавирусную инфекцию могут наложиться сезонные, также может вырасти заболеваемость среди детей.

