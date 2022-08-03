Роспотребнадзор порекомендовал носить защитные маски в общественных местах

Роспотребнадзор порекомендовал уязвимым категориям россиян надевать медицинские маски в общественных местах и в городском транспорте, сообщает телеканал «360».

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Так в ведомстве рассчитывают снизить риски заражения COVID-19. При этом в ведомстве сообщили, что штамм коронавируса «омикрон» часто протекает в форме ОРВИ. Также рекомендуется использовать средства дезинсекции рук.

Статистика говорит о существенном росте числа зараженных — 10-30% в день.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков заявил, что основными симптомами последними вариантами штамма коронаируса «омикрон» являются отёк, покраснение и длительная боль в горле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирусЗащитная маска
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