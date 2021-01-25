Небензя прокомментировал возможность сертификации «Спутник V» в ВОЗ
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что надеется на сертификацию Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.
Он добавил, что российская сторона уже предоставила документы на переквалификацию своей вакцины для внесения ее в список экстренного использования.
Ранее стало известно, что ВОЗ с 22 января начала предсертификационный этап рассмотрения заявки на использование вакцины «Спутник V». Небензя подчеркнул, что обсуждение вакцины в штаб-квартире ООН и ее дипмиссиях в других странах станет возможным только после сертификации ВОЗ.
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