Небензя прокомментировал возможность сертификации «Спутник V» в ВОЗ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что надеется на сертификацию Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС.

Он добавил, что российская сторона уже предоставила документы на переквалификацию своей вакцины для внесения ее в список экстренного использования.