Роспотребнадзор перечислил самые частые симптомы коронавируса у детей
Наиболее частые симптомы СOVID-19 у детей - высокая температура и кашель, у некоторых при коронавирусе встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
По его словам, специфичных симптомов инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается. Эксперт отметил, что у 2% детей отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта без респираторных симптомов.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что гигиена рук - это лучший способ защиты детей от коронавирусной инфекции, а также других заболеваний.
Кроме того, родители должны научить несовершеннолетних правильно кашлять и чихать - рот при этом необходимо прикрывать локтем.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+23 675 / сут.
Умерли
37 538+507 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 748 / сут.
- Роспотребнадзор перечислил самые частые симптомы коронавируса у детей
- Постпред России при ООН: санкции США и ЕС угрожают международному миру и безопасности
- СМИ: cнижение доходов россиян подняло продажи хлеба
- Депутат прокомментировал планируемые санкции США против России
- Пашинян назвал резолюцию французского сената о признании НКР «исторической»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru