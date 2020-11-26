Роспотребнадзор перечислил самые частые симптомы коронавируса у детей

Наиболее частые симптомы СOVID-19 у детей - высокая температура и кашель, у некоторых при коронавирусе встречаются проблемы с желудком при отсутствии других симптомов респираторных инфекций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

По его словам, специфичных симптомов инфекции, как у взрослых, среди детей тоже не отмечается. Эксперт отметил, что у 2% детей отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта без респираторных симптомов.

Учёные нашли защиту от COVID-19 в детской прививке

Ранее Роспотребнадзор заявил, что гигиена рук - это лучший способ защиты детей от коронавирусной инфекции, а также других заболеваний.

Кроме того, родители должны научить несовершеннолетних правильно кашлять и чихать - рот при этом необходимо прикрывать локтем.

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ФОТО: Janko Ferlic from Pexels
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