Учёные нашли защиту от COVID-19 в детской прививке

Американские и турецкие ученые обнаружили, детская прививка MMR против кори, паротита и краснухи, позволяет легче переносить COVID-19. Результаты исследования опубликовал журнал Американского общества микробиологии «mBio».

В исследовании участвовали 80 человек, переболевших коронавирусом. Их разделили на две группы, в одну из которых вошли 50 граждан США, которым в детстве сделали прививку MMR, а во вторую - остальные 30 добровольцев, которые в детстве не прививались.

Исследователи обнаружили значительную обратную корреляцию между титрами IgG эпидемического паротита и тяжестью коронавируса, которая у бессимптомных пациентов составляла от 134 до 300 условных единиц (УЕ). У тех же, кто привит не был, вообще не было никакой корреляции.

Изучив связь между антителами, сформированными вакциной MMR, и особенностями протекания COVID-19, учёные пришли к выводу, что теоретически вакцина MMR может защитить от осложнений при коронавирусе, сообщает РИА Новости.

Молекулярный микробиолог из Университета Джорджии профессор Дэвид Херли отметил, что если у вакцины MMR есть преимущество в предотвращении заражения COVID-19, а также снижении тяжести болезни, то её необходимо использовать.

MMR - комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, которая состоит из ослабленных вирусов трёх заболеваний. Препарат считается безопасным с небольшим количеством побочных эффектов. В России вакцинацию MMR проводят всем детям дважды - в возрасте одного года и шести лет.

