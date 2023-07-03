Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19
Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию, постановление главного санитарного врача страны опубликовано на интернет-портале правовой информации.
До этого уровень охвата исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 определялся исходя из активности эпидемического процесса в регионе.
До этого правительство России ранее сообщило о переходе с ежедневного на еженедельный формат публикаций статистики о COVID-19. Начиная с 23 мая, эту информацию будут публиковать по вторникам.
Ранее стало известно, что экономический ущерб для России от пандемии COVID-19 в 2022 году составил порядка 1,6 трлн рублей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В Роспотребнадзоре отметили, что размер ущерба мог быть существенно больше, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru