Роспотребнадзор опроверг начало третьей волны COVID-19 в России

Говорить о третьей волне коронавируса в России сейчас рано. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, есть подъем заболеваемости, однако это «не волна, а такой вот плавный подъемчик». Эпидемиолог отметил, что гражданам необходимо продолжать соблюдать противоэпидемический порог, так как «далеко не все привились, не все переболели». Иммунной прослойки пока недостаточно для того, чтобы избежать нового подъема.

В России за сутки выявили 7 848 случаев коронавируса

Также в эфире радиостанции «Говорит Москва» Покровский заявил, что отменять масочно-перчаточный режим пока нельзя.

Ранее Bloomberg сообщил, что в России началась третья волна коронавируса. Издания пояснило, что связано это с оптимистичными прогнозами, в результате которых россияне перестали бояться заразиться и не желают вакцинироваться.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоспотребнадзорПандемияКоронавирус
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