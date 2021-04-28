Роспотребнадзор опроверг начало третьей волны COVID-19 в России

Говорить о третьей волне коронавируса в России сейчас рано. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, есть подъем заболеваемости, однако это «не волна, а такой вот плавный подъемчик». Эпидемиолог отметил, что гражданам необходимо продолжать соблюдать противоэпидемический порог, так как «далеко не все привились, не все переболели». Иммунной прослойки пока недостаточно для того, чтобы избежать нового подъема.