Роспотребнадзор опроверг начало третьей волны COVID-19 в России
Говорить о третьей волне коронавируса в России сейчас рано. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
По его словам, есть подъем заболеваемости, однако это «не волна, а такой вот плавный подъемчик». Эпидемиолог отметил, что гражданам необходимо продолжать соблюдать противоэпидемический порог, так как «далеко не все привились, не все переболели». Иммунной прослойки пока недостаточно для того, чтобы избежать нового подъема.
Также в эфире радиостанции «Говорит Москва» Покровский заявил, что отменять масочно-перчаточный режим пока нельзя.
Ранее Bloomberg сообщил, что в России началась третья волна коронавируса. Издания пояснило, что связано это с оптимистичными прогнозами, в результате которых россияне перестали бояться заразиться и не желают вакцинироваться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
- Россия объявила о высылке трёх сотрудников посольства Словакии
- Москва объявила о высылке четырех дипломатов стран Прибалтики
- СМИ: Дело о хищении миллионов у ФМБА возбудили в Москве
- Слабое землетрясение зафиксировано в районе черноморских курортов
- Жена рэпера Картрайта, которого убили и расчленили, признана вменяемой
- Роспотребнадзор опроверг начало третьей волны COVID-19 в России
- СПЧ создал рабочую группу по закону о борьбе с домашним насилием
- Мишустин заявил, что Россия прошла самую острую часть пандемии
- В кабмине заявили, что не рассматривают объединение регионов
- Две московские поликлиники полностью перешли на ведение электронных медкарт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru