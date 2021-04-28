В России за сутки выявили 7 848 случаев коронавируса
В России за сутки прибавилось 7 848 случаев заражением COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. При этом количество выздоровевших россиян за сутки увеличилось на 8 420 человек.
За все время пандемии выявили 4 787 273 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 4 411 098 человек. Умерли 109 367 россиян, за последние сутки — 387. Число активных случаев на данный момент 266 808.
Во Всемирной организации здравоохранения 27 апреля рассказали об опасности заражения мутировавшим индийским штаммом коронавируса. Он показывает большую заразность и устойчивость к антителам у тех, кто уже переболел или вакцинировался.
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Заразились
4,8 млн+7 848 / сут.
Умерли
109 тыс.+387 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 420 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru