Роспотребнадзор не исключил распространение холеры в России

В России сохраняются риски распространения холеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

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По ее словам, при этом случаев заболевания несколько лет не регистрируется. Отмечается, что большое количество стран в мире поражено холерой. Любой турист может занести инфекцию самолетом, отметила глава ведомства.

Попова указала, что Роспотребнадзор делает все, чтобы не допустить проникновения инфекции в РФ.

Ранее Роспотребнадзор опроверг появление возбудителя холеры в питьевой воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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