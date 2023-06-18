Роспотребнадзор не исключил распространение холеры в России
18 июня 202306:42
В России сохраняются риски распространения холеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
По ее словам, при этом случаев заболевания несколько лет не регистрируется. Отмечается, что большое количество стран в мире поражено холерой. Любой турист может занести инфекцию самолетом, отметила глава ведомства.
Попова указала, что Роспотребнадзор делает все, чтобы не допустить проникновения инфекции в РФ.
Ранее Роспотребнадзор опроверг появление возбудителя холеры в питьевой воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru