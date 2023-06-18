Роспотребнадзор не исключил распространение холеры в России

По ее словам, при этом случаев заболевания несколько лет не регистрируется. Отмечается, что большое количество стран в мире поражено холерой. Любой турист может занести инфекцию самолетом, отметила глава ведомства.

Попова указала, что Роспотребнадзор делает все, чтобы не допустить проникновения инфекции в РФ.

Ранее Роспотребнадзор опроверг появление возбудителя холеры в питьевой воде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

