Роспотребнадзор опроверг появление возбудителя холеры в питьевой воде

В ведомстве назвали подобную информацию «фейком годичной давности». В Роспотребнадзоре заявили, что ведут постоянный контроль за качеством воды.

Также в ведомстве напомнили, что на территории России случаев холеры не отмечалось уже много лет.

В ночь на 6 июня произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».

