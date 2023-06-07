Роспотребнадзор опроверг появление возбудителя холеры в питьевой воде

Сообщения в социальных сетях о появлении в источниках питьевой воды в России возбудителя холеры не соответствуют действительности, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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В ведомстве назвали подобную информацию «фейком годичной давности». В Роспотребнадзоре заявили, что ведут постоянный контроль за качеством воды.

Также в ведомстве напомнили, что на территории России случаев холеры не отмечалось уже много лет.

В ночь на 6 июня произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции. В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
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