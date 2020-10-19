Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 напряженной

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России в настоящее время напряжённая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что в некоторых странах Европы обстановка критическая. По словам Поповой, в России принимаются все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию, передает РИА Новости.