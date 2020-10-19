Роспотребнадзор назвал ситуацию с COVID-19 напряженной

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России в настоящее время напряжённая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что в некоторых странах Европы обстановка критическая. По словам Поповой, в России принимаются все меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию, передает РИА Новости.

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Она уточнила, что в России сегодня принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Глава ведомства призвала жителей носить маски, сократить возможные контакты, а также беречь людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

В Санкт-Петербурге начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса - вакцины Научного центра имени Чумакова. РЕН ТВ сообщает, что препарат уже получили первые тридцать добровольцев.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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