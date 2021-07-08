Роспотребнадзор назвал число вакцинированных от COVID-19 в Москве
Более 3,2 млн человек в Москве получили первый из двух компонентов вакцины от COVID-19.
Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. По данным ведомства, из них полную вакцинацию прошли более 1,8 млн человек.
За последние сутки в Москве, по данным оперштаба, выявлено 6040 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 6 805 человек, 109 умерли.
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он отметил, что число выявляемых случаев заболевания и госпитализаций остается пока очень высоким, хотя и немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru