Роспотребнадзор назвал число вакцинированных от COVID-19 в Москве

Более 3,2 млн человек в Москве получили первый из двух компонентов вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем сайте. По данным ведомства, из них полную вакцинацию прошли более 1,8 млн человек.

Студенты могут скрывать факт вакцинации ради «удалёнки»

За последние сутки в Москве, по данным оперштаба, выявлено 6040 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 6 805 человек, 109 умерли.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется. Он отметил, что число выявляемых случаев заболевания и госпитализаций остается пока очень высоким, хотя и немного снизились по сравнению с пиковыми значениями недельной давности.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваВакцинация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры