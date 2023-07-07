Роспотребнадзор: менингококк активно распространяется в закрытых коллективах

Он может передаваться даже во время общения при близком контакте между людьми воздушно-капельным путем. При этом менингококк может обитать на слизистой оболочке носоглотки от нескольких дней до одного месяца.

Отмечается, что из-за того, что носительство широко распространено, менингококковая инфекция может развиться неожиданно.

Ранее число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них двое инфицированных скончались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

