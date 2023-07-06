Роспотребнадзор: выросло число заразившихся менингококком в Екатеринбурге

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них двое инфицированных скончались, заявили в управления Роспотребнадзора по региону, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор: У сотрудников Ozon в Екатеринбурге выявили менингит

Как отмечается, все, кто контактировал с заболевшими взяты на особый контроль медиков.

На территории распределительного центра «Озон» организован медицинский пост.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что второй сотрудник распределительного центра «Ozon» в Екатеринбурге скончался от менингита, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургСвердловская ОбластьИнфекцияРоспотребнадзор

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