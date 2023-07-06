Роспотребнадзор: выросло число заразившихся менингококком в Екатеринбурге
Число заразившихся менингококковой инфекцией в Свердловской области возросло до восьми, из них двое инфицированных скончались, заявили в управления Роспотребнадзора по региону, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, все, кто контактировал с заболевшими взяты на особый контроль медиков.
На территории распределительного центра «Озон» организован медицинский пост.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются, уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что второй сотрудник распределительного центра «Ozon» в Екатеринбурге скончался от менингита, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru