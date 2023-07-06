«Разговоры и объятия»: Инфекционист заявил о легком распространении менингококковой инфекции
Если менингит не выявить вовремя, то заболевание приводит к реанимации и летальному исходу, отметил в эфире НСН Евгений Тимаков.
Менингококковая инфекция передается при контакте на расстоянии ближе метра: в детских садах, школах, коллективе на работе, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН. По его словам, инфекция передается, в частности, через разговор, рукопожатие и объятия.
Накануне сообщалось, что двое зараженных менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon, скончались в Екатеринбурге. По информации Baza, среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Евгений Тимаков отметил, что человек может быть носителем менингококка и даже не знать об этом.
«Менингит – это воспаление мозговых оболочек, которое могут вызывать грибковые заболевания, паразитарные, вирусные, бактериальные. Менингококк – это бактерии, которые передаются при тесном контакте: в детских садах, школах или коллективе, который общается вместе в определенном ареале работы. Бактерия передается при контакте на расстоянии ближе метра: при разговоре, объятиях, рукопожатиях. Человек может быть носителем менингококка и не знать об этом. При этом у него может просто побаливать горло или вообще не быть симптомов, то есть когда еще менингита нет, а сама бактерия присутствует», – сказал Тимаков.
Он отметил, что бактерии менингококковой инфекции размножаются при ослабленном иммунитете и проникают в мозговые оболочки, вызывая менингит. По словам Тимакова, если менингит не выявить вовремя, то заболевание приводит к реанимации и летальному исходу,
«При снижении иммунитета, при большой дозе возбудителя, при сопутствующих факторах, когда есть дополнительные вирусные инфекции или переохлаждение, когда бактерии имеют возможность размножаться… Размножаясь, они проникают в мозговые оболочки и вызывают менингит. Если вовремя менингит не выявить, то это заболевание летальное. Оно сопровождается тяжелым течением, реанимацией», - указал собеседник НСН.
Кроме того, инфекционист рассказал, как проходит лечение менингококковой инфекции и как осуществляется профилактика заболевания.
«При выявлении источника инфекции уничтожается возбудитель – это антибактериальная терапия, сдаются мазки. Профилактические мероприятия – это вакцинация от менингококковой инфекции всего коллектива», - резюмировал Тимаков.
Ранее, 6 июля, управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило о семи зарегистрированных случаях менингококковой инфекции среди работников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Специалисты провели вакцинацию сотрудников, привили более 60 человек. Отмечалось, что рисков заражения инфекцией для людей, получивших посылки, нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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