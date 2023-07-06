«Разговоры и объятия»: Инфекционист заявил о легком распространении менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция передается при контакте на расстоянии ближе метра: в детских садах, школах, коллективе на работе, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью НСН. По его словам, инфекция передается, в частности, через разговор, рукопожатие и объятия.

Накануне сообщалось, что двое зараженных менингококковой инфекцией, которую выявили у сотрудников распределительного центра Ozon, скончались в Екатеринбурге. По информации Baza, среди погибших — 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. У них было молниеносное течение инфекции, и они скончались менее чем за сутки. Евгений Тимаков отметил, что человек может быть носителем менингококка и даже не знать об этом.

«Менингит – это воспаление мозговых оболочек, которое могут вызывать грибковые заболевания, паразитарные, вирусные, бактериальные. Менингококк – это бактерии, которые передаются при тесном контакте: в детских садах, школах или коллективе, который общается вместе в определенном ареале работы. Бактерия передается при контакте на расстоянии ближе метра: при разговоре, объятиях, рукопожатиях. Человек может быть носителем менингококка и не знать об этом. При этом у него может просто побаливать горло или вообще не быть симптомов, то есть когда еще менингита нет, а сама бактерия присутствует», – сказал Тимаков.