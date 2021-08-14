Роспотребнадзор: Дети легче переносят постковидный синдром

«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — рассказала Омарова в беседе с РИА Новости.

Специалист добавила, что средне- и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья переболевших пока недостаточно изучены, наблюдательные исследования постковидных проявлений продолжаются.

