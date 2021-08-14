Роспотребнадзор: Дети легче переносят постковидный синдром
Дети справляются с постковидным синдромом быстрее и лучше, чем взрослые. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
«Дети тоже болеют коронавирусом, но они справляются с постковидным синдромом гораздо быстрее и лучше взрослых», — рассказала Омарова в беседе с РИА Новости.
Специалист добавила, что средне- и долгосрочные последствия коронавируса для здоровья переболевших пока недостаточно изучены, наблюдательные исследования постковидных проявлений продолжаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru