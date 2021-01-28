Роскачество предупредило об опасности воды из кулера

Специалисты пояснили, что ОМЧ означает общее число колоний бактерий в одном миллилитре воды, вырастающих в течение суток при температуре 37 градусов Цельсия либо в течение двух суток при температуре 22 градуса Цельсия. Выяснилось превышение ОМЧ (с учетом техрегламента ЕАЭС) в одном образце - в 1,5 раза, в пяти образцах - в 3 раза, а еще в одном - в 15 раз.

Сообщается, что превышение по этому показателю могло возникнуть из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства.

Вместе с тем, Роскачество не нашло в исследованных образцах превышения нитратов и нитритов, тяжелых металлов или хлора.

Эксперты отметили, что вода из кулера может быть опасной из-за активного размножения бактерий. Кроме того, опасен сам кран устройства из-за отсутствия надлежащей дезинфекции и промывки.

Член Совета Федерации Сергей Митин в интервью РИА ФАН рассказал о проекте обязательной маркировки упакованной питьевой воды. По его словам, сейчас проходит эксперимент, в рамках которого производители в добровольном порядке пробуют маркировать упакованную воду. Предполагается, что в будущем такая маркировка станет для всех обязательной.

