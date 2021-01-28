Роскачество предупредило об опасности воды из кулера
Роскачество исследовало воду из кулеров объемом 19 литров 20 торговых марок российского производства на предмет микробиологической безопасности.
В результате в шести образцах было отмечено превышение общего микробного числа (ОМЧ), еще у семи торговых марок - недостоверность маркировки.
Специалисты пояснили, что ОМЧ означает общее число колоний бактерий в одном миллилитре воды, вырастающих в течение суток при температуре 37 градусов Цельсия либо в течение двух суток при температуре 22 градуса Цельсия. Выяснилось превышение ОМЧ (с учетом техрегламента ЕАЭС) в одном образце - в 1,5 раза, в пяти образцах - в 3 раза, а еще в одном - в 15 раз.
Сообщается, что превышение по этому показателю могло возникнуть из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства.
Вместе с тем, Роскачество не нашло в исследованных образцах превышения нитратов и нитритов, тяжелых металлов или хлора.
Эксперты отметили, что вода из кулера может быть опасной из-за активного размножения бактерий. Кроме того, опасен сам кран устройства из-за отсутствия надлежащей дезинфекции и промывки.
Член Совета Федерации Сергей Митин в интервью РИА ФАН рассказал о проекте обязательной маркировки упакованной питьевой воды. По его словам, сейчас проходит эксперимент, в рамках которого производители в добровольном порядке пробуют маркировать упакованную воду. Предполагается, что в будущем такая маркировка станет для всех обязательной.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- СМИ: Задержан чеченец, подравшийся с ОМОН на митинге в Москве
- Малышева рассказала об ухудшающих память продуктах
- Госсекретарь США не исключил принятия мер против РФ из-за Навального
- Названа причина госпитализации якутского шамана Габышева в психдиспансер
- Три человека госпитализированы после пожара на пороховом заводе в Перми
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru