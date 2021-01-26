Роскачество нашло в пряностях кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило пряности и обнаружило в них кишечную палочку и плесень. Исследовано было девять видов пряностей (лавровый лист, красный острый перец, паприка, куркума, корица, кунжут, тмин, чеснок и гвоздика) 15 торговых марок (всего - 38 товаров) из России, Польши, Австрии и Хорватии.
В товарах специалистов интересовало наличие патогенных микроорганизмов, плесени, кишечной палочки и пестицидов.
В результате эксперты нашли нарушения по микробиологическим показателям. В красном молотом остром перце «Просто!» было превышение по количеству бактерий (КМАФАнМ).
В Роскачестве рассказали, что превышение по количеству бактерий, скорее всего, вызвано неправильным хранением готовой продукции (несоблюдением температурного режима и влажности окружающей среды). Также бактерии могли возникнуть на стадии упаковки готовой продукции. Например, продукт могли просто недосушить.
В куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta выявлено превышение по количеству плесени. Ее появление также обусловлено избытком влаги в пряности либо избыточной влажностью и теплом в складском помещении, где продукт хранили.
В паприке «Индана» обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение по количеству плесени, в куркуме той же торговой марки - превышение по количеству бактерий КМАФАнМ.
В исследовании также говорится, что при производстве пряностей могло использоваться сырье низкого качества. В этот список попали паприка «Индана», «Мастер Док», Kotanyi, Vegeta, корица молотая Cykoria S.A. и Haas, гвоздика целая «Индана», Cykoria S.A и другие.
В продукции восьми торговых марок (16 видов пряностей) эксперты Роскачества не нашли нарушений по микробиологии и не обнаружили пестициды. В числе этих пряностей «Волшебное дерево» (кунжут, чеснок сушеный), «Галео» (корица молотая), «Националь» (кунжут).
Ранее в Роскачестве рассказали, как и где покупать красную икру, сообщает РИА ФАН.
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