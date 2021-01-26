Роскачество нашло в пряностях кишечную палочку и плесень

Роскачество проверило пряности и обнаружило в них кишечную палочку и плесень. Исследовано было девять видов пряностей (лавровый лист, красный острый перец, паприка, куркума, корица, кунжут, тмин, чеснок и гвоздика) 15 торговых марок (всего - 38 товаров) из России, Польши, Австрии и Хорватии.

В товарах специалистов интересовало наличие патогенных микроорганизмов, плесени, кишечной палочки и пестицидов.

В результате эксперты нашли нарушения по микробиологическим показателям. В красном молотом остром перце «Просто!» было превышение по количеству бактерий (КМАФАнМ).

В Роскачестве рассказали, что превышение по количеству бактерий, скорее всего, вызвано неправильным хранением готовой продукции (несоблюдением температурного режима и влажности окружающей среды). Также бактерии могли возникнуть на стадии упаковки готовой продукции. Например, продукт могли просто недосушить.

В куркуме «Едим дома» и паприке Vegeta выявлено превышение по количеству плесени. Ее появление также обусловлено избытком влаги в пряности либо избыточной влажностью и теплом в складском помещении, где продукт хранили.