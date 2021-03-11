Роскачество: ни одна маска не гарантирует полной защиты от вирусов

Роскачество совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) проверило маски для лица 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, пять - в Китае. Исследовались как одноразовые, так и многоразовые маски, а также респираторы FFP2, имеющиеся в продаже.

Выяснилось, что все образцы соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат химических веществ, они также не оказывают раздражающего эффекта на кожу. Это значит, по словам экспертов, что все они безопасны для ношения.

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При этом низкую эффективность фильтрации бактерий и вирусов показали тканевые маски, ведомство не рекомендовало их к использованию. Также эксперты выяснили, что все исследуемые образцы масок пропускают вирусы, ни одна из них не гарантирует 100% защиты. Это значит, что они не подходят, например, для работы в «красных зонах» больниц, но может использоваться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики.

В Роскачестве также напомнили, что маску необходимо менять каждый 2-3 часа постоянного использования. Многоразовую маску стоит ежедневно стирать. Также снятую маску нельзя класть рядом с другими предметами и поверхностями.

Ранее президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциации СИЗ) Владимир Котов в беседе в РИА ФАН рассказал, что существующие нормативно-правовые акты, связанные с обеспечением медиков средствами защиты органов дыхания (СИЗОД), позволяют поставлять некачественные изделия в поликлиники и больницы, фактически не нарушая закон.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоскачествоЗащитная маска
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