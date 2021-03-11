Роскачество: ни одна маска не гарантирует полной защиты от вирусов

При этом низкую эффективность фильтрации бактерий и вирусов показали тканевые маски, ведомство не рекомендовало их к использованию. Также эксперты выяснили, что все исследуемые образцы масок пропускают вирусы, ни одна из них не гарантирует 100% защиты. Это значит, что они не подходят, например, для работы в «красных зонах» больниц, но может использоваться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики.

В Роскачестве также напомнили, что маску необходимо менять каждый 2-3 часа постоянного использования. Многоразовую маску стоит ежедневно стирать. Также снятую маску нельзя класть рядом с другими предметами и поверхностями.

Ранее президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциации СИЗ) Владимир Котов в беседе в РИА ФАН рассказал, что существующие нормативно-правовые акты, связанные с обеспечением медиков средствами защиты органов дыхания (СИЗОД), позволяют поставлять некачественные изделия в поликлиники и больницы, фактически не нарушая закон.



