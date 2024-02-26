«Стевия безопасна»: В Роскачестве разъяснили запрет 19 пищевых добавок

В пресс-службе Роскачества также отметили, что технический регламент, который регулирует использование пищевых добавок, время от времени пересматривается.



«Поправки к техническому регламенту, регулирующему использование пищевых добавок, были приняты решением Евразийской экономической комиссии, которая и обсуждала изменения. Пересмотр перечня пищевых добавок необходим, поскольку с течением времени некоторые из них становятся не нужны, другие, по результатам изучений и исследований, признаются опасными в той или иной степени. Также изменения могут вноситься для устранения неточностей терминологии», - сказали в Роскачестве.