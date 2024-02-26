«Стевия безопасна»: В Роскачестве разъяснили запрет 19 пищевых добавок

Никаких изменений по части применения подсластителя стевии не будет, как не будет запрета на продукцию с ее содержанием, заявили НСН в Роскачестве.

В пресс-службе Роскачества заявили НСН о необходимости периодического пересмотра перечня пищевых добавок, так как с течением времени некоторые из этих добавок становятся не нужны, а другие признаются опасными в той или иной степени.

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Ранее стало известно, что ряд пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия, запретят в России с 27 февраля. Ограничения коснутся 19 пищевых добавок.

«Отдельного внимания заслуживает стевия, к которой на фоне этих поправок возникло много внимания. Подсластитель стевия, порошок листьев и сироп из них, экстракты стевии действительно исключены из перечня, но не из-за их якобы «опасности» для здоровья. В перечне остались стевиолгликозиды Е 960 — тот же экстракт стевии, только для него точнее прописан процент содержания основного вещества, способ получения, содержание примесей и другие детали. Таким образом поправки не запрещают применение стевии в продукции, а лишь убирают из документа дублирование одной и той же добавки. Тем самым никаких изменений по части применения стевии не будет, как не будет запрета на продукцию с ее содержанием», - разъяснили НСН в Роскачестве.

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В пресс-службе Роскачества также отметили, что технический регламент, который регулирует использование пищевых добавок, время от времени пересматривается.

«Поправки к техническому регламенту, регулирующему использование пищевых добавок, были приняты решением Евразийской экономической комиссии, которая и обсуждала изменения. Пересмотр перечня пищевых добавок необходим, поскольку с течением времени некоторые из них становятся не нужны, другие, по результатам изучений и исследований, признаются опасными в той или иной степени. Также изменения могут вноситься для устранения неточностей терминологии», - сказали в Роскачестве.

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Там объяснили исключение 19 пищевых добавок из перечня разрешенных в России.

«В данном случае из перечня разрешенных исключили 19 пищевых добавок. Стоит отметить, что пять из них исключены, поскольку нигде в мире, в том числе в России, они не используются, поэтому они были исключены за ненадобностью. Еще две исключены, поскольку применяются крайне редко, некоторые другие стали использоваться как ароматизаторы, которые считаются с 2010 года не пищевыми добавками, а отдельной категорией. Еще две добавки стали использоваться в качестве лекарства, но по закону лекарственные препараты нельзя использовать в качестве пищевых добавок, поэтому они также были убраны из перечня», - заключили в Роскачестве.

Ранее эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала стевию одним из самых безопасных сахарозаменителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В число таких добавок также входят триголоза, изомальтоолигосахариды, эритрит, сироп цикория.

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