Роскачество нашло запрещенные пестициды и нитраты в овощах

Эксперты закупили в 11 теплицах овощи и исследовали 27 продуктов. Серьезное превышение по допустимому содержанию нитратов более чем в два раза выявлено в огурцах-корнишонах от ООО «ТД «Мое лето», Калужская область.

В томатах «Эко-культура» от ООО «Овощи Ставрополья» обнаружили рекордное количество пестицидов, часть из которых оказались запрещенными.

Также в томатах от ООО «Рязанские овощи» нашли клотианидин, который можно использовать только для открытого грунта. Клотианидин и додеморф обнаружили в огурцах «ИП Ганбарчаев».

В шампиньонах от ООО «Мастер Гриб» обнаружили метрафенон, а в томатах первого сорта ЗАО «Матвеевское» содержится флоникамид. В огурцах от ООО «Луховицкие Овощи» выявлены ципродинил и пропамокарб.

Минпромторг РФ рассматривает возможность запретить продажу овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

