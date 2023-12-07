Роскачество нашло запрещенные пестициды и нитраты в овощах
Роскачество нашло нитраты и запрещенные пестициды в овощах из российских теплиц, сообщают «Известия».
Эксперты закупили в 11 теплицах овощи и исследовали 27 продуктов. Серьезное превышение по допустимому содержанию нитратов более чем в два раза выявлено в огурцах-корнишонах от ООО «ТД «Мое лето», Калужская область.
В томатах «Эко-культура» от ООО «Овощи Ставрополья» обнаружили рекордное количество пестицидов, часть из которых оказались запрещенными.
Также в томатах от ООО «Рязанские овощи» нашли клотианидин, который можно использовать только для открытого грунта. Клотианидин и додеморф обнаружили в огурцах «ИП Ганбарчаев».
В шампиньонах от ООО «Мастер Гриб» обнаружили метрафенон, а в томатах первого сорта ЗАО «Матвеевское» содержится флоникамид. В огурцах от ООО «Луховицкие Овощи» выявлены ципродинил и пропамокарб.
Минпромторг РФ рассматривает возможность запретить продажу овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru