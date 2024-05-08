СМИ: За пять лет сахар в России подорожал вдвое

За последние годы сахар в России существенно подорожал. Так, с марта 2020 года его цена увеличилась с 34 до 72 рублей за килограмм, сообщает RTVI.

Эксперты отмечают, что рост цен связан с общей инфляцией, увеличением логистических затрат и зависимостью от импорта семян сахарной свеклы из Нидерландов.

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Правительство России до этого ввело временный запрет на вывоз из страны тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы. Отмечается, что запрет будет действовать до 31 августа 2024 года. Поставлять российский сахар можно будет в страны Евразийского экономического союза в определенных объемах.

Так, в Белоруссию можно будет отправлять пять тысяч тонн, в Армению - 28 тысяч тонн, в Казахстан можно экспортировать 120 тысяч тонн, а в Киргизию – 28,5 тысячи тонн, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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