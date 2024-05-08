СМИ: За пять лет сахар в России подорожал вдвое

За последние годы сахар в России существенно подорожал. Так, с марта 2020 года его цена увеличилась с 34 до 72 рублей за килограмм, сообщает RTVI.

Эксперты отмечают, что рост цен связан с общей инфляцией, увеличением логистических затрат и зависимостью от импорта семян сахарной свеклы из Нидерландов.