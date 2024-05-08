Российского спортсмена лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным
Международная федерация каноэ лишила россиянина Михаила Павлова допуска к соревнованиям в нейтральном статусе, поскольку он поставил лайки под видео выступлений президента России Владимира Путина на тему спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова.
По его словам, Павлов должен был выступить в олимпийской квалификации в Венгрии на дистанции 500 метров, но за несколько дней до старта спортсмена лишили допуска. После этого каноэ-двойку срочно заменили Алексеем Коровашковым и Иваном Штылем.
«Кто-то сообщил? Безусловно, ну а кто - догадайтесь сами. Решение об отзыве допуска принимает специальная комиссия ICF», - сказал Архипов.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru