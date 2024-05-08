Российского спортсмена лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным

По его словам, Павлов должен был выступить в олимпийской квалификации в Венгрии на дистанции 500 метров, но за несколько дней до старта спортсмена лишили допуска. После этого каноэ-двойку срочно заменили Алексеем Коровашковым и Иваном Штылем.

«Кто-то сообщил? Безусловно, ну а кто - догадайтесь сами. Решение об отзыве допуска принимает специальная комиссия ICF», - сказал Архипов.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, передает «Радиоточка НСН».

