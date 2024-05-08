СМИ: Экс-тренер «Краснодара» Ивич согласовал контракт со «Спартаком»

Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич согласовал контракт со «Спартаком» по схеме 1+1, сообщил журналист Иван Карпов в соцсетях.

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По его данным, зарплата специалиста составит 2 млн евро в год. Другие подробности соглашения не раскрываются.

Журналист предположил, что исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Владимиру Слишковичу позволят остаться на своем посту до окончания этого сезона.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с НСН назвал бредом слухи о приглашении в «Спартак» турецкого специалиста.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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