СМИ: Экс-тренер «Краснодара» Ивич согласовал контракт со «Спартаком»

По его данным, зарплата специалиста составит 2 млн евро в год. Другие подробности соглашения не раскрываются.

Журналист предположил, что исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Владимиру Слишковичу позволят остаться на своем посту до окончания этого сезона.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с НСН назвал бредом слухи о приглашении в «Спартак» турецкого специалиста.

