СМИ: Экс-тренер «Краснодара» Ивич согласовал контракт со «Спартаком»
8 мая 202419:31
Экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич согласовал контракт со «Спартаком» по схеме 1+1, сообщил журналист Иван Карпов в соцсетях.
По его данным, зарплата специалиста составит 2 млн евро в год. Другие подробности соглашения не раскрываются.
Журналист предположил, что исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Владимиру Слишковичу позволят остаться на своем посту до окончания этого сезона.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с НСН назвал бредом слухи о приглашении в «Спартак» турецкого специалиста.
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- СМИ: Экс-тренер «Краснодара» Ивич согласовал контракт со «Спартаком»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru