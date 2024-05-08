СМИ: Грету Тунберг оштрафовали за акцию по защите климата в Стокгольме

По данным издания, такое наказание последовало за акцию, которая была проведена перед входом в парламент королевства 12 марта. Активисты заблокировали вход в здание. На требование полиции разойтись участники протеста ответили отказам. После этого Тунберг и ещё шесть экозащитников были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Ранее Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

