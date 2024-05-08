СМИ: Грету Тунберг оштрафовали за акцию по защите климата в Стокгольме
8 мая 202419:55
Экоактивистка Грета Тунберг оштрафована решением окружного суда Стокгольма за акцию в защиту климата, сообщила газета Nettavisen.
По данным издания, такое наказание последовало за акцию, которая была проведена перед входом в парламент королевства 12 марта. Активисты заблокировали вход в здание. На требование полиции разойтись участники протеста ответили отказам. После этого Тунберг и ещё шесть экозащитников были задержаны и доставлены в полицейский участок.
Ранее Грета Тунберг поддержала Палестину и Газу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru