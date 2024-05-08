Режим ЧС из-за гибели урожая ввели в Воронежской области
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера в сельском хозяйстве введен в Воронежской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Гусев.
Глава Воронежской области также поручил предоставить сведения о нанесенныом заморозками ущербе до 20 мая. Согласно предварительным оценкам регионального министерства сельского хозяйства, погибли либо сильно повреждены посевы на площади свыше 265 тысяч га.
В Минсельхозе отметили, что введенный режим чрезвычайной ситуации поможет аграриям, которые получили субсидии, «зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей» и документально подтвердить необходимость получить страховые выплаты.
Ранее сообщалось, что Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоусов: Россия обгонит Японию по росту ВВП к 2030 году
- В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом
- Жителя Новосибирска оштрафовали на 350 тысяч за одобрение поджога военкомата
- Росавиация: Аэропорт Элисты примет первый рейс 28 мая
- Российского спортсмена лишили нейтрального статуса за лайки под видео с Путиным
- Минэкономразвития: Годовая инфляция в России ускорилась до 7,81%
- Российские солдаты спасли сбежавшего от ВСУ жителя Запорожской области
- Эрдоган: У мирных инициатив без участия РФ небольшой шанс на успех
- СМИ: Грету Тунберг оштрафовали за акцию по защите климата в Стокгольме
- СМИ: ФНС начала проверять фитнес-клубы из-за самозанятых тренеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru