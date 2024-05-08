Режим ЧС из-за гибели урожая ввели в Воронежской области

Глава Воронежской области также поручил предоставить сведения о нанесенныом заморозками ущербе до 20 мая. Согласно предварительным оценкам регионального министерства сельского хозяйства, погибли либо сильно повреждены посевы на площади свыше 265 тысяч га.

В Минсельхозе отметили, что введенный режим чрезвычайной ситуации поможет аграриям, которые получили субсидии, «зафиксировать объективную невозможность выполнения целевых показателей» и документально подтвердить необходимость получить страховые выплаты.

Ранее сообщалось, что Липецкая область на фоне заморозков рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве.

