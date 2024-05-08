Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО

Греция официально отказалась поставлять Украине системы ПВО. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr. объяснил, что системы нужны самой Греции для обороны.

Он отметил, что страна поставляет Киеву только «излишки ресурсов», чтобы не ставить под угрозу безопасность самой Греции.

Министры обороны стран НАТО согласились предоставить Украине больше ПВО

При этом в последнее время европейские страны все чаще отказывают Киеву в поставках, ссылаясь на нужды собственной обороны.

Декларацию с отказом от прямого вмешательства в украинский конфликт могут утвердить на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне. Об этом пишет Corriere della Sera, ссылаясь на проект документа. Как отмечается в материале, транслируемая США стратегия на Украине не изменится. В то же время лидеры на Западе готовятся к «смене курса».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс готовится к «потенциальному конфликту» с Россией, на это указывают учения блока Steadfast Defender, передает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаГреция

Горячие новости

Все новости

партнеры