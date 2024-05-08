Греция отказалась поставлять Украине системы ПВО
Греция официально отказалась поставлять Украине системы ПВО. Премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema.gr. объяснил, что системы нужны самой Греции для обороны.
Он отметил, что страна поставляет Киеву только «излишки ресурсов», чтобы не ставить под угрозу безопасность самой Греции.
При этом в последнее время европейские страны все чаще отказывают Киеву в поставках, ссылаясь на нужды собственной обороны.
Декларацию с отказом от прямого вмешательства в украинский конфликт могут утвердить на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне. Об этом пишет Corriere della Sera, ссылаясь на проект документа. Как отмечается в материале, транслируемая США стратегия на Украине не изменится. В то же время лидеры на Западе готовятся к «смене курса».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс готовится к «потенциальному конфликту» с Россией, на это указывают учения блока Steadfast Defender, передает «Радиоточка НСН».
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