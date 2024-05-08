СМИ: ФНС начала проверять фитнес-клубы из-за самозанятых тренеров

При этом сами клубы утверждают, что они выступают лишь посредниками между клиентами и тренером, обвинять их в неуплате налогов неверно.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что активное развитие на рынке фитнес-услуг новых бюджетных сетей привело к увеличению за год почти вдвое рыночной доли клубов с рекуррентными, то есть помесячными, платежами.

Услуги фитнес-клубов подорожали в 2023 году на 11%, снижения цен не стоит ждать и в дальнейшем, поскольку растет их себестоимость, однако число клиентов фитнес-центров увеличилось до 6,5 млн человек. Об этом НСН «Радиоточке НСН» заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

