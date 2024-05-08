СМИ: ФНС начала проверять фитнес-клубы из-за самозанятых тренеров

Федеральная налоговая служба начала проверять фитнес-клубы на предмет уклонения от налогов, сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального фитнес-сообщества.

Утверждается, что налоговые службы усилили проверки из-за большого числа самозанятых тренеров, которых клубы могут неправильно оформлять на работу.

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При этом сами клубы утверждают, что они выступают лишь посредниками между клиентами и тренером, обвинять их в неуплате налогов неверно.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что активное развитие на рынке фитнес-услуг новых бюджетных сетей привело к увеличению за год почти вдвое рыночной доли клубов с рекуррентными, то есть помесячными, платежами.

Услуги фитнес-клубов подорожали в 2023 году на 11%, снижения цен не стоит ждать и в дальнейшем, поскольку растет их себестоимость, однако число клиентов фитнес-центров увеличилось до 6,5 млн человек. Об этом НСН «Радиоточке НСН» заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

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ФОТО: РИА Новости
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