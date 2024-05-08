Эрдоган: У мирных инициатив без участия РФ небольшой шанс на успех

Турция, по его словам, придерживается позиции предоставления возможности «обеим сторонам получить достойный выход и мир».

Ожидается, что в Швейцарии 15-16 июня пройдет конференция по Украине, Россия приглашение не получала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без участия России на конференции в Швейцарии невозможно назвать эту встречу серьезной, поэтому у Москвы нет ожиданий на этот счет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в швейцарских «саммитах» даже с приглашением, передает «Радиоточка НСН».



