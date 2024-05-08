Эрдоган: У мирных инициатив без участия РФ небольшой шанс на успех

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние мирные инициативы по Украине без участия России имеют небольшой шанс на успех, передает РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент в конфликте не был достигнут никакой прогресс в плане установления мира.

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Турция, по его словам, придерживается позиции предоставления возможности «обеим сторонам получить достойный выход и мир».

Ожидается, что в Швейцарии 15-16 июня пройдет конференция по Украине, Россия приглашение не получала.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без участия России на конференции в Швейцарии невозможно назвать эту встречу серьезной, поэтому у Москвы нет ожиданий на этот счет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в швейцарских «саммитах» даже с приглашением, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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