Роскачество нашло кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»

В результате контрольной закупки наиболее распространенных в России роллов «Филадельфия» выяснилось, что в 40% из них содержится кишечная палочка. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов в интервью изданию «Известия».

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По его словам, нарушения обнаружены повсеместно — и в торговых сетях, и в магазинах формата take away, и в ресторанах (включая премиум-сегмент). Кроме того, эксперты не смогли найти образец роллов, соответствующий нормам по содержанию микроорганизмов.

Протасов отметил, что результаты исследования объясняются неправильным хранением ингредиентов, несоблюдением температурного режима и нарушением санитарно-гигиенических норм.

Глава ведомства добавил, что не считает роллы рыбным изделием. Для соответствующей маркировки содержание рыбы в готовом продукте должно быть не менее 40% (в роллах — 9-31% в зависимости от удельного веса). Роскачество планирует выдвинуть инициативу по приведению в норму микробиологических показателей в роллах.

Ранее Роскачество в пяти из 20 исследованных торговых брендов киноа обнаружило бактерии кишечной палочки

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ФОТО: РИА Новости
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