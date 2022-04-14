Роскачество в пяти брендах киноа обнаружило бактерии кишечной палочки
Роскачество в пяти из 20 исследованных торговых брендов киноа обнаружило бактерии кишечной палочки. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что данная крупа не нормируется как подлежащая варка, добавив, что кишечная палочка погибает при кипячении. В связи с этим в ведомстве рекомендовали обрабатывать киноа термически.
Согласно данным ведомства, в киноа «Перуаночка» эксперты обнаружили клещи. Среди других брендов, не соответствующих требованиям, были «Продукты XXII века», «Оргтиум», «Увелка», «Здороведа», Bio Natura, Vila Natura.
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