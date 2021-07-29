Роскачество дало советы по выбору соли
Норма потребления соли для взрослых составляет менее 5 г соли в день, это чуть меньше одной чайной ложки. Таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Она также подчеркнула, что вся соль обязательно должна быть обогащена йодом.
Эксперт посоветовал покупать соль с российским знаком качества либо соль по ГОСТ Р (национальный стандарт Российской Федерации), передает агентство «Прайм».
Саратцева добавила, что на упаковке необходимо внимательно изучить срок годности, содержание йода и класс помола. По ее словам, в продукте мелкого помола йод более стабилен. Его содержание должно быть не менее 40+15 микрограммов на грамм. На момент покупки срок годности соли должен составлять не менее девяти месяцев, так как после этого срока йода в ней уже не останется, пишут «Известия».
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