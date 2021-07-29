Роскачество дало советы по выбору соли

Саратцева добавила, что на упаковке необходимо внимательно изучить срок годности, содержание йода и класс помола. По ее словам, в продукте мелкого помола йод более стабилен. Его содержание должно быть не менее 40+15 микрограммов на грамм. На момент покупки срок годности соли должен составлять не менее девяти месяцев, так как после этого срока йода в ней уже не останется, пишут «Известия».

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