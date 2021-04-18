Эксперты назвали правильный способ приготовления яиц

Самый правильный способ приготовления яиц – их варка, сообщает Express со ссылкой на данные экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии.

Диетолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Однако рекомендуется не добавлять в воду соль. Также специалисты советуют готовить омлет, используя при этом нежирное молоко.

Что касается жарки яиц, то она повышает примерно в два раза содержание жира в данном продукте, поэтому такой способ приготовления эксперты называют максимально вредным.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов также рекомендовала не варить и не жарить яйца долго. Она пояснила, что в таком случае белок из них будет усваиваться значительно хуже.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Здоровое ПитаниеЕдаЯйца
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры