Эксперты назвали правильный способ приготовления яиц
Самый правильный способ приготовления яиц – их варка, сообщает Express со ссылкой на данные экспертов из Национальной службы здравоохранения Англии.
Однако рекомендуется не добавлять в воду соль. Также специалисты советуют готовить омлет, используя при этом нежирное молоко.
Что касается жарки яиц, то она повышает примерно в два раза содержание жира в данном продукте, поэтому такой способ приготовления эксперты называют максимально вредным.
Ранее нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов также рекомендовала не варить и не жарить яйца долго. Она пояснила, что в таком случае белок из них будет усваиваться значительно хуже.
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