Эксперты назвали правильный способ приготовления яиц

Однако рекомендуется не добавлять в воду соль. Также специалисты советуют готовить омлет, используя при этом нежирное молоко.

Что касается жарки яиц, то она повышает примерно в два раза содержание жира в данном продукте, поэтому такой способ приготовления эксперты называют максимально вредным.

Ранее нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов также рекомендовала не варить и не жарить яйца долго. Она пояснила, что в таком случае белок из них будет усваиваться значительно хуже.

