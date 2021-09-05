Ропотребнадзор раскрыл действие вакцины на «бесконечное множество» штаммов коронавируса
Вакцинированные от коронавируса получат с «очень высокой долей вероятности» защиту от множества штаммов возбудителя заболевания. Такую точку зрения озвучила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
При этом глава Роспотребнадзора констатировала в эфире телеканала «Россия-1», что мутаций вируса может быть «бесконечное множество», однако прививка защитит от них. Ранее Попова уже отмечала, что коронавирус стал более изменчивым, чем год назад.
Федеральный оперативный штаб сообщил сегодня, что число инфицированных коронавирусом в России сначала пандемии превысило на сегодня 7 миллионов человек. За последние сутки выявлено 18 645 новых случаев COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru