В России разработали компактный прибор для контроля состояния легких

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработали спирограф индивидуального применения для пациентов с легочной патологией, впервые в России в качестве физического принципа регистрации параметров дыхания применен ультразвук. Об этом сообщает РИА Новости.

Спирографы используют для диагностики бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), прочих патологий дыхательных путей. Метод позволяет оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и скорость его прохождения. Классические приборы работают по принципу «турбины», которая приходит в движение от потока воздуха, либо «мембраны», меняющей форму от потока. При этом в кабинете, где установлен спирограф, необходима определенная и стабильная среда, а примерно раз в неделю следует проводить поверку прибора специальным калибровочным шприцем. Разработанное в СибГМУ оборудование нового поколения предполагает стабильность параметров независимо от окружающей среды и однократную калибровку на производстве.

Как отметил руководитель стратегического проекта университета «Бионические цифровые платформы» Иван Толмачев, специалисты разрабатывали спирограф для применения как в медучреждениях, так и в домашних условиях.

«Мы полагаем, что наш прибор позволит пациентам с ХОБЛ и бронхиальной астмой контролировать свое состояние, а врачам, проводящим мониторинг, более адекватно корректировать лекарственную терапию», – рассказал ученый.

Между тем студенты тюменского индустриального института и специалисты Российского технологического института разработали систему учета и подачи компонентов, которая заменит иностранную технологию в производстве электронных плат, пишет Ura.ru.

