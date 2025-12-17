СМИ: Турция хочет вернуть России комплексы С-400 ради истребителей F-35
Турция хочет вернуть России зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные ранее у Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, этот вопрос президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе. В Кремле, как отмечает Bloomberg, опровергли информацию о том, что подобный запрос звучал в ходе переговоров лидеров.
Источники агентства утверждают, что аналогичные обсуждения ранее велись и на уровне российских и турецких чиновников. В Анкаре считают, что отказ от С-400 может способствовать улучшению отношений с США, в том числе снятию американских санкций с турецкой оборонной промышленности и возобновлению доступа к истребителям F-35. Один из высокопоставленных турецких дипломатов рассчитывает на отмену санкций уже в следующем году.
Анкара также исходит из того, что посредническая роль Турции в контактах между Россией и Украиной может побудить Москву более благосклонно отнестись к возможной просьбе Эрдогана. Собеседники агентства отмечают, что этот фактор рассматривается как дополнительный аргумент в диалоге с российской стороной, передает «Радиоточка НСН».
