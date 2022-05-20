В Роспотребнадзоре заявили, что вакцины от оспы обезьян нет

В Роспотребнадзоре заявили, что специальной вакцины для защиты от заражения оспой обезьян не существует. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.

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По словам специалиста, защиту может обеспечить вакцина от натуральной оспы.

Накануне Минздрав Франции сообщил о выявлении первого случая заражения человека оспой обезьян. Случай был зарегистрирован в парижском регионе Иль-де-Франс.



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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Роспотребнадзор
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