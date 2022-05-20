В Роспотребнадзоре заявили, что вакцины от оспы обезьян нет

В Роспотребнадзоре заявили, что специальной вакцины для защиты от заражения оспой обезьян не существует. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС.