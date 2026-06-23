МРТ должно проводиться строго после назначения врача, иначе это ведет к выявлению находок неясной клинической значимости и запускает дальнейший маховик исследований и финансовых затрат. Об этом НСН рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Проведение МРТ с 1 сентября станет доступно пациентам в России без назначения лечащего врача, следует из приказа Минздрава РФ. Напомним, что сейчас для МРТ по ОМС сначала нужно получить направление у терапевта или профильного специалиста. Мясников категорически не согласился с необходимостью нововведения.

«Я считаю, что проведение любого исследования, тем более такого высокотехнологичного, как МРТ, возможно только с назначением врача. Неоправданное проведение любого инструментального обследования ведёт к выявлению массы находок неясной клинической значимости. То есть мы видим что-то, а объяснить не можем. Все это раскручивает маховик дальнейших исследований. Предложение Минздрава абсолютно неправильно с медицинской точки зрения. Возьмите простой пример с головной болью или болью в спине: все рекомендации прямо говорят, что первые шесть недель мы не делаем даже рентген, потому что это никак не влияет на тактику лечения», - отметил он.