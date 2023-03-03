Непривитых от полиомиелита детей отправили на дистанционку в Дагестане
Ряд школ в республике Дагестан перевел непривитых от полиомиелита детей на дистанционку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Отмечается, что в конце февраля в республике Дагестан стартовала прививочная кампания против полиомиелита для детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. Главный санитарный врач республики велел разделить привитых и непривитых детей.
Региональный Роспотребнадзор отметил, что руководство школы или детского сада должно отправить на удаленку всех непривитых, если у образовательной организации нет возможности дистанцировать детей друг от друга.
Вчера, 2 марта, в Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru