Непривитых от полиомиелита детей отправили на дистанционку в Дагестане

Отмечается, что в конце февраля в республике Дагестан стартовала прививочная кампания против полиомиелита для детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет. Главный санитарный врач республики велел разделить привитых и непривитых детей.

Региональный Роспотребнадзор отметил, что руководство школы или детского сада должно отправить на удаленку всех непривитых, если у образовательной организации нет возможности дистанцировать детей друг от друга.

Вчера, 2 марта, в Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России.