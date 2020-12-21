Инфекционист назвал закрытие границ с Британией «перестраховкой»

Закрытие границ с Великобританией после обнаружения в стране нового штамма коронавируса обосновано паникой из-за риска высокой патогенности инфекции, однако это только перестраховка, заявил в беседе с РИА «Новости» инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее свыше 20 стран сообщили, что временно приостанавливают любое транспортное сообщение с Соединенным Королевством после того, как в Великобритании заявили о новом типе коронавирусной инфекции. Россия пока что сохранила авиасообщение с Великобританией, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией заявили, что обо всех принятых решениях будут уведомлять дополнительно.

Гонконг со вторника запрещает рейсы из Великобритании

Тимаков отметил, что новая обнаруженная мутация коронавируса стала восьмой по счету из известных. Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным и вирусным угрозам британии сообщил, что инвазивность нового штамма может быть на 70% выше обычного коронавируса. При этом полученные данные ну указывают на то, что эта разновидность вируса имеет более высокий смертельный потенциал.



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ФОТО: pxhere.com
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