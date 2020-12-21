Инфекционист назвал закрытие границ с Британией «перестраховкой»
Закрытие границ с Великобританией после обнаружения в стране нового штамма коронавируса обосновано паникой из-за риска высокой патогенности инфекции, однако это только перестраховка, заявил в беседе с РИА «Новости» инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее свыше 20 стран сообщили, что временно приостанавливают любое транспортное сообщение с Соединенным Королевством после того, как в Великобритании заявили о новом типе коронавирусной инфекции. Россия пока что сохранила авиасообщение с Великобританией, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией заявили, что обо всех принятых решениях будут уведомлять дополнительно.
Тимаков отметил, что новая обнаруженная мутация коронавируса стала восьмой по счету из известных. Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным и вирусным угрозам британии сообщил, что инвазивность нового штамма может быть на 70% выше обычного коронавируса. При этом полученные данные ну указывают на то, что эта разновидность вируса имеет более высокий смертельный потенциал.
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