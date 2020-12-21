Инфекционист назвал закрытие границ с Британией «перестраховкой»

Закрытие границ с Великобританией после обнаружения в стране нового штамма коронавируса обосновано паникой из-за риска высокой патогенности инфекции, однако это только перестраховка, заявил в беседе с РИА «Новости» инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее свыше 20 стран сообщили, что временно приостанавливают любое транспортное сообщение с Соединенным Королевством после того, как в Великобритании заявили о новом типе коронавирусной инфекции. Россия пока что сохранила авиасообщение с Великобританией, в оперативном штабе по борьбе с инфекцией заявили, что обо всех принятых решениях будут уведомлять дополнительно.