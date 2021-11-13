В МИД заявили о «вакцинной дискриминации» российских дипломатов на Западе

Российские дипломаты, работающие в западных странах, сталкиваются с «вакцинной дискриминацией» — ограничением права на свободу передвижения. Об этом заявил уполномоченный Министерства иностранных дел по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

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«Вопрос о вакцинной дискриминации нами постоянно и неоднократно поднимался. Речь идет не только о США. С не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты при работе в европейских странах. Известна практика так называемых вакцинных паспортов, которые давали бы право свободного передвижения», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Как отметил Лукьянцев, требование о предъявлении таких документов в некоторых странах Запада усложняет работу сотрудников МИД в связи с ограничением доступа доступ в госучреждения и передвижений на общественном транспорте.

«Это все несмотря на то, что когда вставал вопрос о выдаче QR-кодов в России представителям европейских стран, США, привитым своими национальными вакцинами, мы на такие шаги шли и такие QR-коды выдавали», — подчеркнул уполномоченный МИД.

По словам Лукьянцева, Россия поднимает эту проблему на переговорах со странами Запада, однако не видит встречного движения. Как отметил дипломат, зарубежные партнеры часто ссылаются на отсутствие сертификации российский вакцин по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако этот процесс идет очень медленно.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ВакцинаМИД РФДипломатыКоронавирус
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