РФПИ: «Спутник V» - самая безопасная вакцина в мире
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что препарат от коронавируса «Спутник V» российского производства — самый безопасный и эффективный в мире, сообщают «Известия».
Он сослался на самые последние данные. Дмитриев привел в пример исследование, проведенное в Венгрии, согласно которому, отечественная вакцина эффективна на 98%. «Это означает, что люди, вакцинированные "Спутником V", защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые», — сказал глава РФПИ.
Отмечается, что эффективность «Спутника V» длится дольше по сравнению с другими препаратами, а количество побочных эффектов значительно меньше.
Ранее Дмитриев заявил о старте разработки новой версии вакцины «Спутник V» для борьбы с южно-африканским штаммом коронавируса. «Мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», — отметил он.
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