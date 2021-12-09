РФПИ: «Спутник V» - самая безопасная вакцина в мире

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что препарат от коронавируса «Спутник V» российского производства — самый безопасный и эффективный в мире, сообщают «Известия».

«Культ российской вакцины»: Инфекционист рассказал, когда «Спутник V» признают за рубежом

Он сослался на самые последние данные. Дмитриев привел в пример исследование, проведенное в Венгрии, согласно которому, отечественная вакцина эффективна на 98%. «Это означает, что люди, вакцинированные "Спутником V", защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые», — сказал глава РФПИ.

Отмечается, что эффективность «Спутника V» длится дольше по сравнению с другими препаратами, а количество побочных эффектов значительно меньше.

Ранее Дмитриев заявил о старте разработки новой версии вакцины «Спутник V» для борьбы с южно-африканским штаммом коронавируса. «Мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», — отметил он.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры