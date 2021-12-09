РФПИ: «Спутник V» - самая безопасная вакцина в мире

Он сослался на самые последние данные. Дмитриев привел в пример исследование, проведенное в Венгрии, согласно которому, отечественная вакцина эффективна на 98%. «Это означает, что люди, вакцинированные "Спутником V", защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые», — сказал глава РФПИ.

Отмечается, что эффективность «Спутника V» длится дольше по сравнению с другими препаратами, а количество побочных эффектов значительно меньше.

Ранее Дмитриев заявил о старте разработки новой версии вакцины «Спутник V» для борьбы с южно-африканским штаммом коронавируса. «Мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», — отметил он.

