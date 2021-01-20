Минздрав получил документы для регистрации третьей вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения РФ получило документы для регистрации третьей российской вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной центром им. Чумакова РАН, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что после регистрации в России будет три вакцины, созданные по разным технологиям, что «станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19». Он добавил, что вопрос о государственной регистрации вакцины центра Чумакова потребует проведения экспертизы полученных документов.

Вакцину от COVID-19 Центра им. Чумакова появится в гражданском обороте в марте

Вакцина «Ковивак» относится к ряду инактивированных препаратов. Это значит, что в ее основе используется реальный коронавирус, который затем «убивают» с помощью химических веществ и таким образом лишают его возможности вызвать заболевание.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусМинздравВакцина
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