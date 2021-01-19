Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» станут известны в феврале
Роспотребнадзор обнародует результаты эффективности вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в феврале, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметил глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов, общую эффективность препарата составляют его иммунологическая и профилактическая эффективность. По данным исследований, отражающие иммунологическую эффективность антитела выработались у всех участников испытаний вакцины.
Максютов уточнил, что исследования профилактической эффективности «ЭпиВакКороны» продолжаются, эти данные станут известны в феврале.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что иммунологическая эффективность вакцины по итогам двух фаз клинических испытаний составляет 100%.
Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана в новосибирском центре «Вектор». Препарат получил регистрационное удостоверение Минздрава в октябре, месяц спустя «Вектору» выдали разрешение на пострегистрационные испытания вакцины на 3 тысячах добровольцев, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru