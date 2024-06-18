Гинекологи поддержали обязательную психологическую консультацию перед абортом

Минздрав России утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта, пишет «Коммерсант». Врачам рекомендуют перед прерыванием беременности делать женщине УЗИ, на котором она увидит плод и услышит его сердцебиение. В новой версии указывается, что аборт проводится «по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования». В прежней версии упоминалось лишь желание пациентки. Милютина отметила, что женщины, пришедшие на аборт, нуждаются в психологическом сопровождении.

«Как минимум 50% женщин, пришедших на аборт, не уверены в своем решении. Чаще всего женщина приходит на аборт из-за отсутствия поддержки семьи. Например, мужчина сказал, что ребёнок не нужен. Нередкие случаи, когда женщине под наркозом делают аборт, а она плачет. Поэтому таким женщинам нужно психологическое консультирование, а самое главное - им нужна социальная поддержка. Говоря о психологической консультации, о которой заявляет Минздрав, стоит отметить, что сердцебиение у плода появляется не сразу, а многие аборты делаются на очень ранних сроках. Подобное предложение будет работать на хирургическое прерывание беременности, но не на медикаментозное. В любом случае женщина, пришедшая делать аборт, нуждается в психологической помощи», - сказала собеседница НСН.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что после доабортного консультирования 15 женщин из 100 меняют свое решение в пользу сохранения и рождения ребенка.

