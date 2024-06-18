В России в 55 раз выросло число детей, рожденных с помощью репродуктивных технологий
За последние 30 лет в России в 55 раз выросло число детей, рожденных благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ), говорится в исследовании ученых Российского государственного социального университета.
В первую очередь речь идет об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) как наиболее распространенном методе медицинской помощи бездетным семьям, отмечает «Газета.Ru».
Отмечается, что 46% россиянок доверяют ЭКО как методу зачатия ребенка. К суррогатному материнству, например, наоборот доверия меньше, в силу правовой неопределенности.
Ранее Республика Коми стала десятым регионом России, который ввел штрафы за склонение к абортам, напоминает RT. Подобные законы уже приняли в Мордовии, Забайкальском крае, Курской, Смоленской, Псковской, Вологодской, Тверской, Калининградской и Новгородской областях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru