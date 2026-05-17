Болгария выиграла «Евровидение»
Болгария выиграла «Евровидение-2026», это произошло впервые за 70 лет существования конкурса, сообщает Telegram-канал Mash.
Певица Dara с треком Bangaranga набрала 516 баллов. До этого максимум страны — второе место, которое Кристиана Костова заняла в 2017 году.
Номер собирала команда российского исполнителя Филиппа Киркорова, а среди авторов песни — Димитрис Контопулос, писавший хиты для Сергея Лазарева.
«Серебро» досталось Израилю, на третьем место – Румыния.
Песенный конкурс «Евровидение» в последние годы построено на скандалах, эпатаже и политике, это вопиющее неуважение к зрителю, сказал НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Горячие новости
- Болгария выиграла «Евровидение»
- В России начали маркировать кулинарные книги
- Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
- СМИ: Потерпевший крушение в турецком Самсуне дрон был украинским
- Фицо считает, что конфликт на Украине затянется надолго
- Konami объявила о прекращении предоставления услуг в РФ и Белоруссии
- Большой театр представит новую постановку балета «Золушка» Прокофьева
- В Южной Корее закрыли более 80% ферм по разведению собак на мясо
- Омск станет местом проведения театральной премии «Золотая маска»
- Альбомы Тейлор Свифт, Бейонсе и Weezer внесли в Национальный реестр аудиозаписей