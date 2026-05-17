Взрыв на военном заводе у Иерусалима назвали прошедшим испытанием

Стало известно о раздавшемся грохоте и большом огненном шаре, появившемся в небе. Это произошло на территории полигона государственной оборонной компании «Томер», которая производит ракетные двигатели для армии. По данным компании, что это было контролируемое испытание, а взрыв «был произведен в соответствии с планом».

Жители ближайших районов не были предупреждены об испытаниях заранее, тогда как обычно власти рассылают предварительные уведомления. Израильтяне к такому объяснению отнеслись с подозрением.

Ранее стало известно, что Израиль перед войной против Ирана создал секретную базу в Ираке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

