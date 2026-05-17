Дуров заявил, что скучает по «иранским фейерверкам» над Дубаем
17 мая 202602:01
Денис Постольский
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров написал в своем канале, что скучает по «иранским фейерверкам».
По его словам, они помогли очистить Дубай от «особо впечатлительных» людей. Миллиардер указал, что «Дубай снова полон пробок и толп».
«ПВО ОАЭ отлично зарекомендовала себя в условиях обстрелов. При налоге в 0% мы получаем защиту лучше, чем европейцы, платящие 50%», - отметил Дуров.
Ранее Дуров опубликовал новую песню, посвященную VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
