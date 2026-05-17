В России начали маркировать кулинарные книги

Кулинарная книга Гарольда Макги «О запахах и ароматах в кулинарии и не только. Откуда возникают странные, ужасные и прекрасные запахи» попала под действие законодательства о маркировке произведений с упоминанием наркотиков, сообщает РИА Новости.

Издание включили в отраслевой перечень Российского книжного союза 2 марта.

Напомним, с 1 марта вступили в силу поправки к федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые вводят уголовную и административную ответственность за распространение литературы и произведений искусства, содержащих упоминания наркотиков.

Ранее у детских книг появились пометки о наркотиках из-за упоминания зелий и волшебной пыльцы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Предоставлено пресс-службой сети книжных магазинов "Читай-город"
